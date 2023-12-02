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Сегодня, 10:42

Расселл: «Мерседес» готовит машину следующего года с чистого листа»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о подготовке нового болида образца 2024 года.

«Мы готовим машину следующего года с чистого листа. Положительным моментом является то, что мы не ломаем голову над тем, почему так сильно отстаем от «Ред Булл». Мы видим множество недостатков в болиде этого года. Это дает каждому человеку в нашей команде мотивацию и энтузиазм для поиска решений. Конечно, я ожидаю, что «Ред Булл» снова сделает шаг вперед в следующем году. Но я не сомневаюсь, что в Бахрейне мы будем занимать более сильные позиции по сравнению с нашим стартом в прошедшем сезоне», — приводит Mirror слова Расселла.

25-летний британский пилот занял восьмое место в общем зачете «Формулы-1» сезона-2023, набрав 175 очков. В Кубке конструкторов «Мерседес» с 409 баллами расположился на второй позиции.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/george-russell-mercedes-2024-f1-31570072?int_source=nba
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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