«Уильямс» продлил контракт с Сарджентом до конца сезона-2024

«Уильямс» продлил контракт с американским автогонщиком Логаном Сарджентом. Новое соглашение с 22-летним пилотом рассчитано до конца 2024 года.

«Я очень рад продолжить работу в «Уильямс» в сезоне-2024. Мы преодолели невероятный путь с командой, и я благодарен за возможность продолжать развиваться как гонщик в такой талантливой и преданной своему делу команде. У нас захватывающие планы на будущее, и мне не терпится внести свой вклад в успех команды в наступающем году», — приводит Motorsport слова Сарджента.

В составе «Уильямс» американец дебютировал в «Формуле-1» в сезоне-2023. Сарджент занял 21-е место в общем зачете пилотов по итогам года, набрав 1 очко. Его лучший результат в завершившемся сезоне — 10-я позиция на «Гран-при США». В Кубке конструкторов «Уильямс» с 28 очками расположился на седьмой строчке.