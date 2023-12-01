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«Уильямс» продлил контракт с Сарджентом до конца сезона-2024

Алина Савинова
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«Уильямс» продлил контракт с американским автогонщиком Логаном Сарджентом. Новое соглашение с 22-летним пилотом рассчитано до конца 2024 года.

«Я очень рад продолжить работу в «Уильямс» в сезоне-2024. Мы преодолели невероятный путь с командой, и я благодарен за возможность продолжать развиваться как гонщик в такой талантливой и преданной своему делу команде. У нас захватывающие планы на будущее, и мне не терпится внести свой вклад в успех команды в наступающем году», — приводит Motorsport слова Сарджента.

В составе «Уильямс» американец дебютировал в «Формуле-1» в сезоне-2023. Сарджент занял 21-е место в общем зачете пилотов по итогам года, набрав 1 очко. Его лучший результат в завершившемся сезоне — 10-я позиция на «Гран-при США». В Кубке конструкторов «Уильямс» с 28 очками расположился на седьмой строчке.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/sargeant-continues-with-williams-for-2024-f1-season/10554206/
Формула-1
Уильямс
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