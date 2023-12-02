Леклер объяснил, почему считает сезон-2023 разочаровывающим для «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги выступления команды в сезоне-2023.

«Честно говоря, это был разочаровывающий сезон. После прошлого года мы рассчитывали попытаться побороться за чемпионство в этом сезоне. После первой гонки мы сразу поняли, насколько это будет сложно, учитывая, что «Ред Булл» сделал огромный шаг вперед, особенно в гоночном темпе. Мы не сделали того же. Так что с этого момента и начались мои разочарования», — приводит RacingNews365 слова монегаска.

Леклер занял пятое место в личном зачете пилотов по итогам 2023 года, набрав 206 очков. 26-летний автогонщик шесть раз поднимался на подиум. В заключительной гонке сезона «Феррари» уступила «Мерседесу» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Итальянская команда с 406 очками стала третьей.