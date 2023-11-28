Расселл попал в аварию на постсезонных тестах в Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в аварию во время утренней части постсезонных тестов «Формулы-1» в Абу-Даби.

Британский гонщик после прохождения 58 кругов врезался в стену в шестом повороте, сильно повредив переднюю правую часть болида. Инцидент вызвал 28-минутную задержку. Однако сообщается, что здоровью британца ничего не угрожает.

На утренних тестах в Абу-Даби лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, третьим — Оскар Пиастри из «Макларена».

По итогам сезона-2023 Расселл занял восьмое место в общем зачете «Формулы-1», набрав 175 очков. Он дважды поднимался на подиум — на «Гран-при Испании» и «Гран-при Абу-Даби».