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Сегодня, 15:51

Расселл попал в аварию на постсезонных тестах в Абу-Даби

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в аварию во время утренней части постсезонных тестов «Формулы-1» в Абу-Даби.

Британский гонщик после прохождения 58 кругов врезался в стену в шестом повороте, сильно повредив переднюю правую часть болида. Инцидент вызвал 28-минутную задержку. Однако сообщается, что здоровью британца ничего не угрожает.

На утренних тестах в Абу-Даби лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, третьим — Оскар Пиастри из «Макларена».

По итогам сезона-2023 Расселл занял восьмое место в общем зачете «Формулы-1», набрав 175 очков. Он дважды поднимался на подиум — на «Гран-при Испании» и «Гран-при Абу-Даби».

Источник: https://racingnews365.com/russell-crashes-for-mercedes-in-early-end-to-abu-dhabi-test
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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