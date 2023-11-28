Алонсо: «Это невероятный год, который стоит запомнить. «Астон Мартин» превзошел собственные ожидания»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что команда заслуживает большего, чем пятое место в Кубке конструкторов.

«Пятое место в Кубке конструкторов немного болезненно воспринимается нами, поскольку я думаю, что в начале года мы выглядели лучше и надеялись на большее», — приводит Motorsport Week слова Алонсо.

Несмотря на это, он похвали команду за большой прогресс в этом году.

«Это был исторический сезон для «Астон Мартин» и для меня лично. Восемь подиумов, более 200 очков, около 300 очков для команды. 12 месяцев назад это казалось немыслимым. Это лучший сезон для команды, как бы она ни называлась раньше. Невероятный год, который стоит запомнить. Мы превзошли собственные ожидания», — добавил испанец.

Алонсо является двукратным чемпионом «Формулы-1» (2005 и 2006). В этом сезоне он набрал 206 очков и занял четвертое место в общем зачете пилотов.

Кубок конструкторов второй год подряд выиграл «Ред Булл» (860). Вторым стал «Мерседес» (409). На третьем месте расположилась команда «Феррари» (406).