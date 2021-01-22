Расселл назвал цель «Уильямса» на сезон-2021

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл рассказал о цели команды на сезон-2021 «Формулы-1».

«Я уверен, что нам по силам бороться с «Хаас» в новом сезоне. Думаю, что мы можем быть на одном уровне с «Альфа Ромео», хотя я надеюсь, что мы сможем обойти и этого соперника. «Уильямс» намерен бороться за очки. Понятно, что нам вряд ли удастся стать командой-середняком из-за стабильности регламента, но мы обязаны конкурировать с «Хаас» и «Альфа Ромео», — цитирует Crash Расселла.

С 2018 по 2020 год «Уильямс» занимал последнее место в Кубке Конструкторов «Формулы-1».