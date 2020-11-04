Расселл и Ферстаппен быстрее партнеров по команде больше чем на полсекунды, Квят проигрывает Гасли 0,3 секунды

Журналисты издания GP Blog проанализировали результаты гонщиков «Формулы-1» в квалификациях сезона-2020.

В результате подсчетов выяснилось, что у пилота «Уильямс» Джорджа Расселла самый большой отрыв от партнера по команде, Николаса Латифи. В среднем британец быстрее канадца на 0,7 секунды. Расселл ни разу не уступил Латифи в квалификациях (13-0).

Вторым гонщиком с отрывом от партнера более чем на 0,5 секунды стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл»: он обгоняет Алекса Албона в среднем на 0,613 секунды и также ни разу не уступил ему в сезоне (13-0).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» проигрывает партнеру по команде Пьеру Гасли в среднем 0,342 секунды. Уфимец лишь дважды обошел француза в сезоне-2020 (2-11).

Показатели пилотов остальных команд:

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас — 9:4 (Хэмилтон быстрее Боттаса в среднем на 0,218 секунды)

«Рено»: Даниэль Риккьярдо — Эстебан Окон — 12:1 (Риккьярдо быстрее Окона в среднем на 0,272 секунды)

«Макларен»: Карлос Сайнс — Ландо Норрис — 7:6 (Норрис быстрее Сайнса в среднем на 0,013 секунды)

«Рейсинг Пойнт»: Серхио Перес — Лэнс Стролл — 8:2 (Перес быстрее Стролла в среднем на 0,060 секунды)

«Феррари»: Шарль Леклер — Себастьян Феттель — 11:2 (Леклер быстрее Феттеля в среднем на 0,460 секунды)

«Альфа Ромео»: Кими Райкконен — Антонио Джовинацци — 7:6 (Райкконен быстрее Джовинацци в среднем на 0,062 секунды)

«Хаас»: Ромен Грожан — Кевин Магнуссен — 7:5 (Грожан быстрее Магнуссена в среднем на 0,054 секунды)