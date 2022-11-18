Ральф Шумахер уверен, что Мик еще может вернуться в «Формулу-1»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал увольнение Мика Шумахера из «Хаас».

«Не так нужно обращаться со своими сотрудниками. Именно поэтому итог не удивил. Молодого гонщика нужно продвигать, его нужно приободрять. Первый год складывался непросто, а потом перед ним внезапно оказался Кевин Магнуссен, у которого уже можно было чему-то учиться, при этом кривая обучения оказалась довольно крутой. Это единственное, что важно для молодого гонщика. Разумеется, все это — разочарование для молодого спортсмена», — приводит слова Шумахера motorsportweek.

Он также заявил, что обычно пилотам дают два или три года на адаптацию.

«Например, Юки Цунода гоняет на более быстрой машине, но тоже испытывает трудности. Не думаю, что Мик навсегда покинул «Формулу-1», — добавил Шумахер.

17 ноября «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с Шумахером по завершении сезона-2022. Его место в команде занял немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

23-летний Шумахер участвует в «Ф-1» с 2021 года. В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 21 гонки занимает 16-е место в личном зачете (12 очков).