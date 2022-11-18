Хэмилтон заявил, что никогда не забудет празднование завершения карьеры Феттеля

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался в адрес пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, который решил завершить карьеру.

«Мы прошли долгий путь как пилоты и продолжаем расти как мужчины. Чтобы ни случалось на трассе, мы растем и становимся лучше с каждым днем. Мы все собрались вместе, чтобы отпраздновать то, как здорово сложилась жизнь и потрясающая карьера Себа в Формуле-1. Это и впрямь тот вечер, который я никогда не забуду», — написал Хэмилтон в соцсетях.

17 ноября все гонщики «Формулы-1» нынешнего сезона собрались в ресторане, чтобы отпраздновать последнюю гонку Феттеля.

35-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, на «Гран-при США», заменив поляка Роберта Кубицу, а начиная с этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо», заняв место американца Скотта Спида. С 2010 по 2013 года он стал четырехкратным чемпионом мира. Всего на его счету 298 «Гран-при», 53 победы, 57 поул-позиций и 122 подиума.

«Гран-при Абу-Даби», который пройдет с 18 по 20 ноября, станет для немца последним в карьере.