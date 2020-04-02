Ральф Шумахер: «Последствия коронавируса для «Формулы-1» непредсказуемы»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что даже большие команды могут столкнуться с финансовыми проблемами. По его словам, перенос старта сезона из-за пандемии коронавируса больно ударит по всем участникам «Королевских гонок».

— Мы должны беспокоиться не только о небольших командах, но и о более крупных, — цитирует GP Today Шумахера. — Сложно предсказать, что может случиться. Но им придется спасаться. Мы говорим о тысячах сотрудников, сотнях семей, которые окажутся в трудном положении. Спортивные вопросы отошли на второй план. Думаю, у топовых команд сейчас есть другие проблемы, кроме надежды, чтобы гонки возобновились в середине года.