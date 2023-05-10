Ральф Шумахер: «Леклер и Сайнс — главная проблема «Феррари»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о главной проблеме «Феррари» после «Гран-при Майами».

«При взгляде со стороны команда производит очень хорошее впечатление с момента прихода Фреда Вассера. Многое поменялось. Главной проблемой я считаю гонщиков. На мой взгляд, Шарль Леклер и Карлос Сайнс недостаточно стабильны.

Леклер сам признался, что неправильно настроил машину в Майами, не прислушавшись к инженерам. Его ошибки показывают, что он либо недостаточно зрелый гонщик, либо не способен стабильно показывать уровень, достаточный для борьбы за титул в «Феррари». Честно сказать, команда в данный момент проявляет себя лучше, чем оба пилота», — приводит слова Шумахера Sky Sport.

Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф за нарушение на въезде пит-лейн и завершил «Гран-при Майами» пятым, Шарль Леклер дважды за уик-энд столкнулся с барьерами и в гонке финишировал седьмым.