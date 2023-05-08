Марко заявил, что ФИА должна прекратить попытки замедлить «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что сокращение зон DRS связаны с попыткой Международной автомобильной федерации (ФИА) замедлить австрийский коллектив.

«Обгонять в Формуле 1 всегда трудно, а особенно сейчас, когда зоны DRS сокращают. И мы понимаем, почему это происходит. ФИА пора прекратить свои уловки в попытках остановить «Ред Булл» — мы точно знаем, что это направлено против нас. Но особенно странно, что что больше всех стонет «Мерседес». В течение многих лет у них был превосходный двигатель, благодаря которому они были намного впереди конкурентов, чем мы сейчас. И тогда, когда вы строите провальную машину два года подряд, вам было бы логично сосредоточиться на этом, а не ныть на другие команды», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

На трассах в Баку и Майами организаторы сократили зоны DRS.

По оценкам многих экспертов, у «Ред Булл» самая эффективная система DRS во всем пелотоне.