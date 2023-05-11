Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню

Даниэль Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» в ближайшее время.

Как сообщает It.motorsport.com, Риккардо недавно посетил базу «Альфа Таури» в Фаэнце и прошел подгонку сиденья. Пока что данный факт связан лишь с тем, что гонщик может выполнять обязанности резервиста в сестринской команде «Ред Булл».

В паддоке, по данным источника, ходят слухи о возможной замене новичка итальянской команды Ника де Вриса на Риккардо. Советник «Ред Булл» Хельмут Марко выдвинул ультиматум нидерландскому гонщику. Ник должен улучшить выступления к «Гран-при Испании» (2-4 июня), иначе шансы потерять место будут «очень высокими».

В сезоне-2023 «Ф-1» де Врис, чемпион «Формулы-2» и «Формулы E», не финишировал выше 14-й позиции и занимает последнюю строчку в чемпионате с нулем очков. Его напарник Юки Цунода дважды попадал в топ-10 и не опускался ниже 11-го места.

Риккардо после неудачного периода в «Макларене» перешел в «Ред Булл», где стал третьим пилотом с 2023 года.