Ральф Шумахер назвал кошмаром результаты предсезонных тестов «Мерседес»
Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, что думает по поводу проблем «Мерседеса», с которыми немецкая команда столкнулась во время предсезонных тестов в Бахрейне.
«Я вполне убежден, что проблемы «Мерседеса» связаны с аэродинамикой. Машина реагирует и ведет себя не так, как раньше — это видно и по общей картине, и по разворотам Льюиса Хэмилтона. Машина ведет себя не так, как он привык.
И если это вопрос общей концепции, то, говоря о возможном исправлении ситуации, возникает вопрос: с чего нужно начинать? Может быть, «Мерседесу» не очень подходят новые шины, может дело в чем-то другом. Но, с учетом того, как скоро после тестов начинается сезон, для «Мерседеса» результаты — настоящий кошмар.
Пожалуй, я осмелюсь заявить, что на «Гран-при Бахрейна» «Мерседесу» будет очень непросто. В то же время создается ощущение, что сейчас на прошлогоднем «Мерседесе» ездит Макс Ферстаппен. Он без проблем входит в каждый поворот, и машина не заставляет его ничего корректировать рулем», — цитирует Motorsport-total Шумахера.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место по итогам трех дней тестов в Бахрейне. Его напарник Валттери Боттас стал 9-м.
Лучшее время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, третьим — Карлос Сайнс из «Феррари».
Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/ralf-schumacher-ueber-die-mercedes-probleme-ein-absoluter-horror-21031604
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