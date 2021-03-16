Ральф Шумахер назвал кошмаром результаты предсезонных тестов «Мерседес»

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, что думает по поводу проблем «Мерседеса», с которыми немецкая команда столкнулась во время предсезонных тестов в Бахрейне.

«Я вполне убежден, что проблемы «Мерседеса» связаны с аэродинамикой. Машина реагирует и ведет себя не так, как раньше — это видно и по общей картине, и по разворотам Льюиса Хэмилтона. Машина ведет себя не так, как он привык.



И если это вопрос общей концепции, то, говоря о возможном исправлении ситуации, возникает вопрос: с чего нужно начинать? Может быть, «Мерседесу» не очень подходят новые шины, может дело в чем-то другом. Но, с учетом того, как скоро после тестов начинается сезон, для «Мерседеса» результаты — настоящий кошмар.



Пожалуй, я осмелюсь заявить, что на «Гран-при Бахрейна» «Мерседесу» будет очень непросто. В то же время создается ощущение, что сейчас на прошлогоднем «Мерседесе» ездит Макс Ферстаппен. Он без проблем входит в каждый поворот, и машина не заставляет его ничего корректировать рулем», — цитирует Motorsport-total Шумахера.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место по итогам трех дней тестов в Бахрейне. Его напарник Валттери Боттас стал 9-м.

Лучшее время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, третьим — Карлос Сайнс из «Феррари».

Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.