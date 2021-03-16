Название «Гран-при России» не будет изменено в сезоне-2021 из-за санкций CAS

Генеральный директор компании-промоутера российского этапа АНО «Росгонки» Алексей Титов заявил, что нет необходимости заменять название российского этапа «Формулы-1».

«С точки зрения названия никаких ограничений не будет. У них нет юридических возможностей это сделать. В этом смысле коммерческие права принадлежат «Формуле-1». У нас все четко зафиксировано, что мы называемся «Гран-при России», — сообщил «РИА Новости» Титов.

Российские спортсмены, по решению CAS, не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Из-за этого в сезоне-2021 российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального пилота без флага и гимна России.

Этап «Гран-при» в Сочи планируется провести с 24-26 сентября 2021 года.