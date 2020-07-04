«Прекратите выдумывать чушь». Хэмилтон опроверг информацию о контракте в 50 миллионов долларов с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опроверг информацию о переговорах по продлению контракта с командой. Ранее Daily Mail сообщал, что 35-летний англичанин требует зарплату в 50 миллионов долларов в год, в то время как «серебряные стрелы» готовы платить ему в два раза меньше.

— Всем доброе утро, в прессе снова пишут про контракт и мои требования, но мы с Тото Вольффом (руководителем «Мерседеса» — прим. «СЭ») пока не говорили на эту тему, — написал в «сториз» своего Instagram Хэмилтон. — Нет никаких требований, переговоры еще не начались. Пожалуйста, прекратите выдумывать чушь.

Нынешний контракт Хэмилтона действует до конца 2020 года.