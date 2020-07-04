«Мерседес» предлагает Хэмилтону 25 миллионов долларов в год, пилот хочет в 2 раза больше

Переговоры «Мерседеса» по продлению контракта с пилотом Льюисом Хэмилтоном зашли в тупик, сообщает Daily Mail.

По информации источника, немецкая команда не может удовлетворить финансовые запросы 35-летнего британца. Сообщается, что шестикратный чемпион «Формулы-1» хочет получать 50 миллионов долларов в год, а «Мерседес» в связи с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса готов дать ему зарплату не более чем в 25 миллионов долларов в год, что на 20 миллионов меньше нынешнего годового заработка гонщика.

Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» действует до конца 2020 года.