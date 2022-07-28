«Порше» приобретет 50 процентов акций команды «Ред Булл»

«Порше» приобретет 50 процентов акций команды «Ред Булл», сообщает motorsport-total.

По информации источника, стороны договорились о сделке, которая уже оформляется в антимонопольных органах.

Отмечается, что о сделке официально хотели рассказать еще на домашнем этапе команды — «Гран-при Австрии», но объявление пришлось отложить из-за того, что в ФИА пока официально не согласовали новый моторный регламент. Он вступит в силу с 2026 года.

Без регламента «Порше» не может сделать официальное объявить о своем приходе в «Королевские гонки».