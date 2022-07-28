Болид Шумахера «Феррари» F300 1998 года выставлен на аукцион

Болид «Феррари» F300, на котором Михаэль Шумахер выступал в «Формуле-1» в 1998 году, будет выставлен на аукцион.

Как сообщает Motorsport Week, автомобиль будет выставлен на торги 20 августа в Монтерее, штат Калифорния. Машина с номером шасси 187 была скрыта от посторонних глаз с момента продажи в 1999 году частному владельцу.

Отмечается, что аукционисты RM Sotheby's оценивают болид в 6-8 миллионов долларов.

На «Феррари» F300 Шумахер одержал четыре победы: в Канаде, Франции, Великобритании и Италии.

Автомобиль не реставрировался и не менялся с 1998 года, когда участвовал в гонках. Машина регулярно обслуживалась и находится в хорошем состоянии.