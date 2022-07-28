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Сегодня, 10:03

Болид Шумахера «Феррари» F300 1998 года выставлен на аукцион

Анна Горшкова
Корреспондент
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Болид «Феррари» F300, на котором Михаэль Шумахер выступал в «Формуле-1» в 1998 году, будет выставлен на аукцион.

Как сообщает Motorsport Week, автомобиль будет выставлен на торги 20 августа в Монтерее, штат Калифорния. Машина с номером шасси 187 была скрыта от посторонних глаз с момента продажи в 1999 году частному владельцу.

Отмечается, что аукционисты RM Sotheby's оценивают болид в 6-8 миллионов долларов.

На «Феррари» F300 Шумахер одержал четыре победы: в Канаде, Франции, Великобритании и Италии.

Автомобиль не реставрировался и не менялся с 1998 года, когда участвовал в гонках. Машина регулярно обслуживалась и находится в хорошем состоянии.

«Феррари» и Шумахер закончили сезон «Формулы-1» 1998 года вторыми в чемпионатах конструкторов и пилотов.
Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/07/26/schumachers-1998-ferrari-f1-car-to-be-auctioned-see-its-astonishing-value/
Формула-1
Феррари
Михаэль Шумахер
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