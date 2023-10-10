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10 октября, 23:50

Хорнер рассказал, в чем заключается его разочарование Пересом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу выступления мексиканского пилота команды Серхио Переса в нынешнем сезоне «Формулы-1».

«Разочарование заключается в том, что мы знаем, на что способен Чеко. Конечно, и в прошлом, и в этом году он внес значительный вклад в победу в Кубке конструкторов. Мы отчаянно хотим, чтобы он набрал былую форму. Как команда мы нуждаемся в нем», — приводит слова Хорнера GPBlog.

После 17 этапов 33-летний Перес набрал 224 очка. Чемпионом сезона-2023 стал его напарник по команде Макс Ферстаппен (433 очка).

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Серхио Перес
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