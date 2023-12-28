Пилоты «Формулы-1» назвали Ферстаппена лучшим гонщиком 2023 года

Пилоты «Формулы-1» выбрали лучшего гонщика по итогам сезона-2023.

Больше всего голосов в анонимном голосовании набрал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Он третий год подряд становится лучшим пилотом согласно опросу своих коллег.

Второе место занял Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Сам британец не принимал участия в голосовании. На третьей строчке расположился Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Топ-10 пилотов «Формулы-1» в сезоне-2023 по версии самих гонщиков:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Александер Албон («Уильямс»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1». Всего в этом году он выиграл 19 гонок. Уже после победы на «Гран-при Мексики» 26-летний нидерландец установил рекорд по числу побед за сезон в «Ф-1».