Ральф Шумахер заявил, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью. Семикратный чемпион мира, получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году.

Ральф сообщил, что авария изменила их семью и стала очень тяжелым и плохим опытом для всех.

«Я скучаю по Михаэлю того времени. Жизнь иногда несправедлива. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», — цитирует Ральфа Bild.