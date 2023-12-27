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Сегодня, 10:49

Ральф Шумахер заявил, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

Виктория Кравченко
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Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью. Семикратный чемпион мира, получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году.

Ральф сообщил, что авария изменила их семью и стала очень тяжелым и плохим опытом для всех.

«Я скучаю по Михаэлю того времени. Жизнь иногда несправедлива. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», — цитирует Ральфа Bild.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.
Михаэль Шумахер
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