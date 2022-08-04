Ферстаппен оценил свои шансы побить рекорд Шумахера и Феттеля по количеству выигранных гонок за сезон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свои шансы побить рекорд «Формулы-1» по количеству гонок, выигранных по ходу одного сезона.

«Я даже не знаю. Конечно, мы постараемся выиграть как можно больше гонок из оставшихся. Но гораздо важнее, разумеется, будет сохранить лидерство в чемпионате. Это мы как раз и постараемся сделать», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

За 9 этапов до конца чемпионата «Формулы-1» на счету Ферстаппена 8 побед.

Рекорд по количеству побед в рамках одного сезона принадлежит Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю. Шумахер в 2004 году выиграл 13 из 18 гонок, а Феттель в 2013 году — 13 из 19.