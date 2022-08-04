Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:42

Ферстаппен оценил свои шансы побить рекорд Шумахера и Феттеля по количеству выигранных гонок за сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свои шансы побить рекорд «Формулы-1» по количеству гонок, выигранных по ходу одного сезона.

«Я даже не знаю. Конечно, мы постараемся выиграть как можно больше гонок из оставшихся. Но гораздо важнее, разумеется, будет сохранить лидерство в чемпионате. Это мы как раз и постараемся сделать», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

За 9 этапов до конца чемпионата «Формулы-1» на счету Ферстаппена 8 побед.

Рекорд по количеству побед в рамках одного сезона принадлежит Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю. Шумахер в 2004 году выиграл 13 из 18 гонок, а Феттель в 2013 году — 13 из 19.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-red-bull-cant-afford-slip-ups-even-with-great-lead/10348468/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
Себастьян Феттель
1
1
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
9 лет тюрьмы за 0,7 грамма: звезда американского спорта Бриттни Грайнер в Химках услышала свой приговор. Что теперь ее ждет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Альпин» допустили возвращение Риккьярдо в команду
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости