В «Альпин» допустили возвращение Риккьярдо в команду

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр допустил, что гонщик «Макларен» Даниэль Риккьярдо может вернуться во французскую команду.

«Почему нет? Например, Алонсо приходит и уходит, у остальных гонщиков так же. Не думаю, что здесь есть какая-то проблема. Нам нужно сосредоточиться на планах на ближайшие 88-89 гонок, убедиться, что у нас есть лучший гонщик из тех, кого мы можем позволить. Тогда мы сможем вместе планировать будущее», — приводит Autosport слова Сафнауэра.

Риккьярдо выступал за «Альпин» с 2019 по 2020 год, тогда команда выступала под названием «Рено».

С 2021 года австралиец является пилотом «Макларен». После 13 этапов сезона-2022 он занимает 12-е место в личном зачете «Формулы-1» с 19 очками.