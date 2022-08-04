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Сегодня, 08:58

В «Альпин» допустили возвращение Риккьярдо в команду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр допустил, что гонщик «Макларен» Даниэль Риккьярдо может вернуться во французскую команду.

«Почему нет? Например, Алонсо приходит и уходит, у остальных гонщиков так же. Не думаю, что здесь есть какая-то проблема. Нам нужно сосредоточиться на планах на ближайшие 88-89 гонок, убедиться, что у нас есть лучший гонщик из тех, кого мы можем позволить. Тогда мы сможем вместе планировать будущее», — приводит Autosport слова Сафнауэра.

Риккьярдо выступал за «Альпин» с 2019 по 2020 год, тогда команда выступала под названием «Рено».

С 2021 года австралиец является пилотом «Макларен». После 13 этапов сезона-2022 он занимает 12-е место в личном зачете «Формулы-1» с 19 очками.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/szafnauer-no-issue-in-bringing-ricciardo-back-to-alpine-f1-team/10348007/
Формула-1
Альпин
Макларен
Даниэль Риккардо
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