Ферстаппен: «Перес стал чувствовать себя комфортнее в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил прогресс своего напарника Серхио Переса в нынешнем сезоне «Формулы-1».

В нынешнем сезоне Перес попадал на подиум по итогам гонок на этапах в Австралии и Имоле.

«Думаю, что Серхио помог опыт выступлений в прошлом сезоне, — приводит слова Ферстаппена Racefans. — И да, конечно, с переходом на новый технический регламент и новые болиды всем пришлось начинать с нуля. Сейчас Перес стал чувствовать себя комфортнее в «Ред Булл». Он больше доволен тем, как работает болид. И для команды это очень здорово».

32-летний мексиканец с 66 очками занимает третье место в общем зачете. 22-летний нидерландец набрал 85 баллов и располагается на второй позиции.