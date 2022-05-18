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Ферстаппен: «Перес стал чувствовать себя комфортнее в «Ред Булл»

Ферстаппен отметил прогресс Переса в нынешнем сезоне «Формулы-1»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил прогресс своего напарника Серхио Переса в нынешнем сезоне «Формулы-1».

В нынешнем сезоне Перес попадал на подиум по итогам гонок на этапах в Австралии и Имоле.

«Думаю, что Серхио помог опыт выступлений в прошлом сезоне, — приводит слова Ферстаппена Racefans. — И да, конечно, с переходом на новый технический регламент и новые болиды всем пришлось начинать с нуля. Сейчас Перес стал чувствовать себя комфортнее в «Ред Булл». Он больше доволен тем, как работает болид. И для команды это очень здорово».

32-летний мексиканец с 66 очками занимает третье место в общем зачете. 22-летний нидерландец набрал 85 баллов и располагается на второй позиции.

Источник: https://www.racefans.net/2022/05/18/racefans-round-up-18-05-5/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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