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Сегодня, 23:06

Ферстаппен, Леклер и Квят сыграют в благотворительном футбольном матче перед «Гран-при Монако»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Шарль Леклер из «Феррари» и россиянин Даниил Квят сыграют в благотворительном футбольном матче, который пройдет перед «Гран-при Монако».

За команду звезд выступят Даниил Квят, князь Монако Альбер II, Нико Росберг, Том Кристенсен, Тьерри Невилль, теннисист Стефанос Циципас, Франческо Тотти, Вильям Галлас и другие.

Команду гонщиков «Формулы-1» будут представлять Кими Райкконен, Мика Хаккинен, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Джордж Расселл, Фелипе Масса, Джанкарло Физикелла, Роберт Кубица и Нико Хюлькенберг.

Матч пройдет 24 мая. «Гран-при Монако» состоится с 27 по 29 мая.

Источник: https://soymotor.com/noticias/pilotos-y-expilotos-de-f1-disputaran-un-partido-benefico-en-monaco-996734
Формула-1
Даниил Квят
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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