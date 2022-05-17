Ферстаппен, Леклер и Квят сыграют в благотворительном футбольном матче перед «Гран-при Монако»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Шарль Леклер из «Феррари» и россиянин Даниил Квят сыграют в благотворительном футбольном матче, который пройдет перед «Гран-при Монако».

За команду звезд выступят Даниил Квят, князь Монако Альбер II, Нико Росберг, Том Кристенсен, Тьерри Невилль, теннисист Стефанос Циципас, Франческо Тотти, Вильям Галлас и другие.

Команду гонщиков «Формулы-1» будут представлять Кими Райкконен, Мика Хаккинен, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Джордж Расселл, Фелипе Масса, Джанкарло Физикелла, Роберт Кубица и Нико Хюлькенберг.

Матч пройдет 24 мая. «Гран-при Монако» состоится с 27 по 29 мая.