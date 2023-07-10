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Сегодня, 00:30

Ферстаппен: «Гонка в Сильверстоуне получилась сложной, но мы все-таки победили»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Великобритании».

«Сегодня была не самая удачная гонка. У меня получился плохой старт, с пробуксовкой. Пришлось пропустить Норриса вперед. Позже мне удалось обогнать его, но он вернулся в зону DRS, потому что у меня слишком нагрелись шины. Как только нам удалось все наладить, я начал отрываться, в какой-то момент отъехал от Ландо на 9 секунд, но на трассе появилась машина безопасности, и все снова собрались в кучу.
Мы решили поставить «софт», а в «Макларен» переобули Норриса в «хард». Это помогло мне немного оторваться от него, но в самом конце резина слишком нагревалась, у меня практически не было сцепления с трассой, поэтому я не так много выиграл у Ландо. В целом, этап получился позитивным для нас. Наши победы показывают, насколько мы сейчас хороши, как команда. Все работает отлично. Всегда трудно быть идеальным, сегодня было сложно, но мы все же победили. Главное для команды — победа и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Мы работаем над этим», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Нидерландец возглавляет личный зачет «Формулы-1» с 255 очками, его отрыв от идущего вторым Серхио Переса составляет 99 очков.

«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 411 очками.

Следующий этап сезона-2023 пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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