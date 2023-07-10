Хорнер ответил на вопрос о будущем Риккардо в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о будущем резервного гонщика команды Даниэля Риккардо. Он отметил, что на данный момент не планируется возвращение австралийца в состав основных пилотов «Ред Булл».

«Это не то, что мы планируем, это точно. Было правильно дать ему возможность в этом году остаться в команде и удержать его в спорте. Думаю, если бы он просто исчез, это стало бы потерей для спорта. Я не узнавал Даниэля на протяжении последних нескольких лет, поэтому мне будет очень интересно посмотреть, какую работу он выполнит во вторник на тестах. Это важный тест для «Пирелли», но также будет здорово снова увидеть его в машине «Ред Булл» и посмотреть, на что он способен», — приводит Planetf1 слова Хорнера.

Риккардо исполняет обязанности резервного пилота «Ред Булл» с 2023 года. Ранее он выступал за «Макларен». В конце июня появилась информация о том, что 34-летний австралийский гонщик в сезоне-2024 может вернуться в «Альфа Таури», которую он представлял в 2012 и 2013 годах (тогда команда называлась «Торо Россо»).