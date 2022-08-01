Хэмилтон: «Ферстаппен стартовал 10-м, развернулся и победил. Это говорит о болиде «Ред Булл»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил мощность болида «Ред Булл».

«Если посмотреть на гонку Макса, он стартовал десятым, развернулся и все равно победил. Это говорит все о его машине. Я надеюсь. Мы трудимся над этим: в этот уик-энд шансы на победу были, Джордж Расселл завоевал поул. Если бы мы оба стартовали в группе лидеров, то смогли бы чуть лучше сработать как команда, поддержать друг друга в плане стратегии. Если получится показывать такой темп во второй половине сезона, то, конечно, мы сразимся с этими парнями», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Хэмилтон занял второе место, третьим стал Рассел.

После 13 этапов сезона-2022 Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 146 очков.

Следующий этап пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.