Пилот «Макларена» Риккардо: «Когда я выехал на трассу на «харде», подумал, что еду по льду»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо заявил после «Гран-при Венгрии», что шины «хард» не работали в условиях холодной погоды.

«Шины «хард» работали ужасно. Мне кажется, что шины «софт» тоже работали не лучшим образом, они очень быстро изнашивались. Так что единственные шины, на которых нам удалось что-то сделать в середине гонки, были «медиум». Но да, когда я выехал на трассу на «харде», я подумал, что еду по льду. И контакт с болидом Ланса Стролла случился по той же причине. Я старался делать, что мог, чтобы избежать столкновения, но колеса просто заблокировались», — приводит слова Риккардо Planet F1.

Риккардо завершил гонку на 15-м месте.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл.