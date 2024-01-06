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Сегодня, 18:16

Пилот «Макларена» Пиастри рассказал о влиянии команды на него в дебютном сезоне в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признался, что доброжелательная атмосфера в команде повлияла на его успешное выступление в дебютном сезоне в «Формуле-1».

«С того момента, как я присоединился к команде, я почувствовал, что там очень хорошая атмосфера, в команде все относились ко мне очень доброжелательно. Даже когда у нас были трудности, все по-прежнему были заинтересованы в том, чтобы попытаться улучшить ситуацию. В команде появилась уверенность в том, что мы сможем и дальше прогрессировать. Когда я впервые присоединился к «Макларену», я думал, что мы готовы конкурировать за самые высокие места. Нам просто нужны были инструменты и машина для этого. Все это впечатляло, а также помогало мне развиваться», — приводит CRASH слова Пиастри.

По итогам сезона 22-летний австралиец получил награду новичку года в автоспорте. Он занял 9-е место в общем зачете пилотов в «Формуле-1», набрав 97 очков. Пиастри дважды поднимался на подиум: на «Гран-при Японии» он занял третье место, а на «Гран-при Катара» — второе.

Источник: https://racingnews365.com/piastri-uncovers-crucial-mclaren-trait-in-rookie-year
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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