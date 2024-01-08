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Сегодня, 09:22

Альберс: «Хэмилтон — единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену сегодня»

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс поделился мнением о том, кто в настоящее время может соперничать с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном по мастерству.

«Нейтральный болельщик должен надеяться, что машина «Мерседеса» станет быстрее в 2024 году. Ведь если учитывать только уровень сегодняшних пилотов, то, думаю, Хэмилтон — единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену. Я имею в виду способность выступать стабильно, держать темп по ходу гонки. По оценке различных ситуаций, по тому, как они оба чувствуют покрышки, им нет равных», — сказал Альберс.

Также он отметил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис в будущем сможет приблизиться к уровню Ферстаппена и Хэмилтона.

«Ландо — пилот, который способен в итоге дорасти до уровня Ферстаппена и Хэмилтона. Пару раз на него оказал давление новичок Оскар Пиастри, но Норрис показал, кто тут главный», — добавил экс-пилот «Ф-1».

Ферстаппен по итогам сезона-2023 стал трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1». Всего в прошлом году он выиграл 19 гонок. Хэмилтон занял третье место в личном зачете пилотов, Норрис — шестое.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/867080305/christijan-albers-alleen-hamilton-kan-in-buurt-van-max-komen
Формула-1
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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