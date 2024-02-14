«Мерседес» представил болид на сезон-2024

«Мерседес» показал новый болид на сезон-2024 «Формулы-1». Машина получила название W15.

В заявлении команды говорится, что у болида новое шасси и корпус коробки передач. В аэродинамическом плане основное внимание уделялось эффективности и поиску большего количества прижимной силы при меньшем сопротивлении.

«Большое внимание было уделено улучшению непредсказуемой задней оси предыдущего автомобиля. Команда упорно работала над тем, чтобы обе оси, но особенно задняя, сохраняли лучший контроль над шинами, чем на W14. Также были проведены некоторые работы в тех областях, в которых мы могли бы улучшить ситуацию, включая эффект DRS и эффективность пит-стопов», — сказано в публикации «Мерседес».

Выступать за команду в новом сезоне продолжат Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.