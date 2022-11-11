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11 ноября, 18:48

Доменикали не уверен в проведении «Гран-при Китая» в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали не уверен, что удастся провести «Гран-при» Китая в 2023 году.

«Пусть ситуация с коронавирусом и остается проблемой и пока нет уверенности в том, что мы проведем там Гран-при в следующем году, мы продолжим отслеживать ситуацию», — приводит слова Доменикали Reuters.

«Гран-при Китая» был включен в предварительный календарь «Формулы-1» на 2023 год. Гонка была уже отменена в 2020, 2021 и 2022 годах из-за пандемии коронавируса.

Ранее журналист Джо Сейвуд предположил, что гонка в Китае может не состояться. При этом он отметил, что если правительство сделает исключение для «Формулы-1», это вызовет недовольство населения, чего власти хотят избежать. При этом в случае отмены этапа в Китае Формула-1 не собирается заменять этот этап другим.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/zhou-hopes-china-gp-will-happen-2023-despite-covid-19-2022-11-10/
Формула-1
Стефано Доменикали
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