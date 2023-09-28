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Сегодня, 19:00

В «Макларен» подтвердили переговоры о новом контракте с Норрисом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Макларен» Андреа Стелла сообщил о переговорах команды о новом контракте с пилотом Ландо Норрисом.

«Мы ведем переговоры с Ландо. Это хорошие разговоры, мы довольны тем, как они проходят. Что касается доверия, мы вернулись к фактам. Например, каков фундамент будущего и как вы можете завоевать доверие. Так что с Ландо мы пытаемся как можно сильнее доказать, что-то, о чем мы говорим, реализуется», — приводит слова Стеллы Motorsport Week.

23-летний Норрис с 2019 года выступает за команду «Макларен». В этом сезоне он завоевал 4 подиума и занимает 7-е место в личном зачете пилотов (115 очков).

В Кубке конструкторов «Макларен» находится на 5-й строчке, набрав 172 очка.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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