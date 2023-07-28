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Сегодня, 19:52

Леклер: «Неплохая квалификация для «Феррари», особенно в таких условиях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Бельгии». Он показал второй результат, но из-за штрафа Макса Ферстаппена начнет воскресную гонку с поула.

«Неплохая квалификация для нас, особенно в таких условиях всегда сложно собрать все воедино. Я много работал над тем, чтобы прибавить, выступая в таких условиях, поскольку несколько гонок назад не очень комфортно чувствовал себя в них, и это принесло свои плоды. Мы выехали на последнюю быструю попытку чуть-чуть раньше, чем было нужно, выиграть поул мы сегодня явно не могли, Макс был слишком быстр. Мы могли бы быть немного ближе, но у нас отличная стартовая позиция на воскресенье. Я доволен, но нам предстоит еще много работы, чтобы догнать «Ред Булл», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии». Его результат — 1 минута 46,168 секунды. Третье место в сессии занял Серхи Перес («Ред Булл»).

Сегодня, 28 июля, был определен стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт.

Гонка «Гран-при Бельгии» пройдет 30 июля. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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