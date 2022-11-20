Феттель — о последней гонке: «Мне будет этого не хватать — уверен будет не хватать сильнее, чем мне кажется сейчас»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель провел последнюю гонку в «Формуле-1» — «Гран-при Абу-Даби», завершив ее на десятом месте.

«Жаль, что мы выбрали не самую удачную стратегию, иначе могли бы подняться на одну позицию в Кубке конструкторов. Мы решили отказаться от второго пит-стопа, а когда шины износились, я начал откатываться назад. Очевидно, что сегодня стратегия одного пит-стопа оказалась более медленной.

Терять позиции на трассе неприятно, но я боролся изо всех сил. На последних кругах у нас с Даниэлем была отличная дуэль, но я не смог подобраться достаточно близко, чтобы атаковать Здорово, что в итоге мы оба заработали очки.

В остальном, это был большой день. Спасибо всем за поддержку, за все сообщения, за письма, за флаги на трибунах, за улыбки на лицах и любовь в целом. Мне будет этого не хватать — уверен будет не хватать сильнее, чем мне кажется сейчас. На протяжении всей карьеры я получал от этого несравненное удовольствие», — цитирует Феттеля Sky Sports.

Пилот «Астон Мартин» был признан гонщиком дня по итогам «Гран-при Абу-Даби».

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу «Гран-при».