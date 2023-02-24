Карлос Сайнс о первом дне тестов в Бахрейне: «Мы смогли собрать хорошие показания по работе шин»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировали итоги первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«В целом день был положительным. Надежность была на хорошем уровне. Мы смогли отработать день без сбоев, выполнив всю программу и собрав ценные данные, что обнадеживает. В течение дня мы хорошо справились с настройкой, и мы смогли собрать хорошие показания по работе шин, которые мы ранее тестировали в Абу-Даби, так что в целом смогли достичь хорошего прогресса. Я с нетерпением жду продолжения завтра», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».

Сайнс занял третью строчку в первый день заездов в Бахрейне. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время и проехал 157 кругов — больше, чем все остальные команды. Вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»).