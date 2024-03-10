Пилот «Феррари» Берман о дебютной гонке в «Формуле-1»: «Надеюсь, я провел хорошее собеседование»

Пилот «Феррари» Оливер Берман прокомментировал свой дебют в «Формуле-1» на этапе в Саудовской Аравии.

18-летний британец финишировал на седьмом месте в гонке. Берман заменил испанца Карлоса Сайнса, которому потребовалась операция на аппендиксе.

«Чувствовал ли я, что сбылась моя мечта? Если честно, нет. Гонка получилась отличной, я наслаждался каждым моментом, но этап был слишком коротким. Хотя, думаю, я хорошо выступил. Я был хорошо подготовлен, это показатель того, как младшие формульные серии готовят пилотов. Но безумие в том, как сильно можно атаковать в гонке, особенно на последних 10 кругах, когда позади были соперники. По сути, я ехал один квалификационный круг за другим. Нужно быть очень осторожным, учитывая близость стен на трассе. Здорово получить шанс в «Формуле-1», но в этом году я сосредоточен на «Формуле-2». Впрочем, надеюсь, я провел хорошее собеседование», — приводит Sky Sports слова Бермана.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австралии с 22 по 24 марта.