Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

10 марта, 04:57

Пилот «Феррари» Берман о дебютной гонке в «Формуле-1»: «Надеюсь, я провел хорошее собеседование»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Оливер Берман прокомментировал свой дебют в «Формуле-1» на этапе в Саудовской Аравии.

18-летний британец финишировал на седьмом месте в гонке. Берман заменил испанца Карлоса Сайнса, которому потребовалась операция на аппендиксе.

«Чувствовал ли я, что сбылась моя мечта? Если честно, нет. Гонка получилась отличной, я наслаждался каждым моментом, но этап был слишком коротким. Хотя, думаю, я хорошо выступил. Я был хорошо подготовлен, это показатель того, как младшие формульные серии готовят пилотов. Но безумие в том, как сильно можно атаковать в гонке, особенно на последних 10 кругах, когда позади были соперники. По сути, я ехал один квалификационный круг за другим. Нужно быть очень осторожным, учитывая близость стен на трассе. Здорово получить шанс в «Формуле-1», но в этом году я сосредоточен на «Формуле-2». Впрочем, надеюсь, я провел хорошее собеседование», — приводит Sky Sports слова Бермана.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австралии с 22 по 24 марта.

Формула-1
Феррари
2
3
Читайте также
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен о победе на «Гран-при Саудовской Аравии»: «У нас был хороший темп, мы контролировали ситуацию»

Хорнер заявил, что «Ред Булл» не будет удерживать Ферстаппена
Новости
RSS RSS
Все новости