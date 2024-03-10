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10 марта, 16:25

Хорнер заявил, что «Ред Булл» не будет удерживать Ферстаппена

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о будущем пилота команды Макса Ферстаппена.

«Никогда не говори «никогда». Если пилот не хочет где-либо выступать, он поедет куда-нибудь еще. Но я не вижу ни одной причины, по которой кто-то захотел бы уйти из этой команды. Я думаю, что вокруг Ферстаппена огромная поддержка, а он прекрасно справляется с отличной машиной.

Как и всегда в жизни, ты не можешь заставить кого-то быть где-либо только из-за листа бумаги. Если кто-то не хочет оставаться в этой команде, мы не собираемся заставлять его против воли. Это касатеся любого оператора, конструктора или сотрудника из службы поддержки», – приводит слова Хорнера The Race.

10 марта Ферстаппен стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии». Он выиграл вторую гонку кряду на старте текущего сезона. Голландец становился победителями трех последних сезонов «Формулы-1».

Ранее Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена, призвал Хорнера уйти в отставку из «Ред Булл» из-за скандала с обвиненениями в домогательстве.

В «Ред Булл» началась гражданская война. Придется ли выбирать между Хорнером и Ферстаппеном?

 

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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