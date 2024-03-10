Ферстаппен о победе на «Гран-при Саудовской Аравии»: «У нас был хороший темп, мы контролировали ситуацию»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Саудовской Аравии».

«В целом, команда провела отличный этап. Я отлично чувствовал себя за рулем болида. Последний отрезок в гонке получился немного длинее, чем хотелось бы, но с появлением машины безопасности нам пришлось выбрать такую стратегию. Последние несколько кругов с холодными шинами и необходимостью обгонять круговых были сложными, но у нас был хороший темп, мы контролировали ситуацию и справились. Я доволен гонкой», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Ферстаппен выиграл все две гонки в сезоне-2024 и лидирует в личном зачете «Формулы-1» с 51 очком.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 22 по 24 марта в Австралии.