Фернандо Алонсо: «Хорошо выступили, и я доволен седьмым местом»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвел итоги «Гран-при Азербайджана».

«Сложная гонка, но мы хорошо выступили, и я доволен седьмым местом. Конечно, мы выиграли от нескольких сходов впереди, но такое бывает — мы просто использовали возможности, продемонстрировав свои сильные стороны.

На новых шинах я обогнал нескольких соперников — мне помогла наша высокая скорость на прямых. У нас эффективная силовая установка, что радует. Мы ведем довольно плотную борьбу со многими соперниками, и я ожидаю чего-то подобного и в Канаде. Постараемся заработать больше очков на следующем этапе», — цитирует Алонсо Autosport.