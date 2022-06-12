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Гасли о тряске в болиде: «Нужны решения, чтобы не ходить с палочкой в 30 лет»

Гонщик «Альфа заявил, что подскакивания болида опасны для здоровья
Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что подскакивания болида опасны для здоровья.

«Невероятная нагрузка на позвоночник. Безусловно, это плохо влияет на здоровье, страдают межпозвоночные диски.

Я рискнул здоровьем ради скорости и всегда готов это сделать, потому что я гонщик и хочу пилотировать максимально быструю машину. Мы атлеты высочайшего уровня. Я хочу быть быстрым. Если это означает полуторачасовой массаж после гонки и проблемы на протяжении года, я согласен. Может, я говорил бы иначе, будь мне 45 лет или 50», — приводит слова Гасли Autosport.

Альфа Таури
Пьер Гасли
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