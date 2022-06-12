Гасли о тряске в болиде: «Нужны решения, чтобы не ходить с палочкой в 30 лет»
Гонщик «Альфа заявил, что подскакивания болида опасны для здоровья
Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что подскакивания болида опасны для здоровья.
«Невероятная нагрузка на позвоночник. Безусловно, это плохо влияет на здоровье, страдают межпозвоночные диски.
Я рискнул здоровьем ради скорости и всегда готов это сделать, потому что я гонщик и хочу пилотировать максимально быструю машину. Мы атлеты высочайшего уровня. Я хочу быть быстрым. Если это означает полуторачасовой массаж после гонки и проблемы на протяжении года, я согласен. Может, я говорил бы иначе, будь мне 45 лет или 50», — приводит слова Гасли Autosport.
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