Чемпион «Формулы-Е» Ник де Врис проведет тренировку в составе «Уильямса»

Чемпион «Формулы-Е» Ник де Врис проведет по крайней мере одну свободную практику в составе «Уильямса», сообщает Maximaal.nl.

Правда, на данный момент неизвестно, на каком именно этапе команда из Гроува предоставит пилоту болид FW44: по правилам, коллективы могут выбрать любой «Гран-при», так что выбор остается за самой командой.

В Кубке конструкторов нынешнего сезона «Формулы-1» «Уильямс» занимает последнее место, не набрав пока ни одного очка.

Напомним, де Врис был одним из кандидатов на место в «Уильямсе» после перехода Джорджа Расселла в «Мерседес».