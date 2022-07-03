Пилот «Альфа Ромео» выбрался из машины после аварии на старте «Гран-при Великобритании». Его увезли на носилках

Пилот «Альфа Ромео» выбрался из машины после аварии на старте «Гран-при Великобритании»

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу выбрался из машины после аварии на старте «Гран-при Великобритании».

Сразу после старта Чжоу в результате столкновения вылетел с трассы. Его машина перевернулась, и пилот не сразу смог покинуть опрокинувшийся болид.

Гонка была остановлена красными флагами, а на место происшествия срочно прибыли машины скорой помощи.

Через некоторое время Чжоу извлекли из болида и увезли на носилках. При этом в команде подчеркнули, что пилот находится в «нормальном состоянии».