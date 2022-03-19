Кевин Магнуссен: «У меня просто нет слов! Последние две недели получились удивительными»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил свой результат в квалификации «Гран-при Бахрейна». Он занял седьмое место.

«Это невероятно! У меня просто нет слов! Последние две недели получились удивительными. Я приехал на тесты в Бахрейн, впервые увидел новую машину, успел понять, что она весьма конкурентоспособна, а сегодня убедился в этом в квалификации.

Первую часть квалификации я прошел с одним комплектом шин, вторую тоже — в какой-то момент я был четвертым, а в итоге оказался седьмым. Потом возникла какая-то проблема, на устранение которой потребовалось время, поэтому в финале я провел только одну попытку, но этого хватило, чтобы вновь оказаться седьмым», — цитирует Магнуссена Autosport.