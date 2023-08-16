Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:17

Пиастри заявил, что в начале сезона «Макларен» мог только мечтать о подиуме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о результатах команды в первой половине сезона-2023. Он отметил, что доволен своим пилотированием.

«Когда сезон только начался, борьба за тройку лучших казалась нам лишь мечтой. Конечно, 2-е место в спринте — это было потрясающе. Это всегда хорошая мотивация, когда ты знаешь, что можешь неплохо поработать, а машина готова финишировать в тройке лучших. Я очень счастлив быть там, где я есть, и думаю, что мой сезон был довольно хорошим по большей части. Я доволен своим пилотированием, но мне еще многое нужно улучшить, многому научиться. У меня есть очень сильный товарищ по команде, у которого я могу учиться — это большая помощь для меня, чтобы набрать скорость», — заявил Пиастри.

В общем зачете «Формулы-1» 22-летний австралийский автогонщик на данный момент занимает 11-е место. Его лучший результат в сезоне-2023 — 4 место на «Гран-при Великобритании». Также он стал вторым в спринте на «Гран-при Бельгии».

В Кубке конструкторов «Макларен» располагается на 5-й строчке.

Источник: https://f1i.com/news/483912-piastri-podiums-in-f1-a-distant-dream-in-first-part-of-2023.html
Оскар Пиастри
0
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Феттель заявил, что рад успехам «Астон Мартин» и Алонсо
Новости
RSS RSS
Все новости