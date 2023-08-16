Пиастри заявил, что в начале сезона «Макларен» мог только мечтать о подиуме

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о результатах команды в первой половине сезона-2023. Он отметил, что доволен своим пилотированием.

«Когда сезон только начался, борьба за тройку лучших казалась нам лишь мечтой. Конечно, 2-е место в спринте — это было потрясающе. Это всегда хорошая мотивация, когда ты знаешь, что можешь неплохо поработать, а машина готова финишировать в тройке лучших. Я очень счастлив быть там, где я есть, и думаю, что мой сезон был довольно хорошим по большей части. Я доволен своим пилотированием, но мне еще многое нужно улучшить, многому научиться. У меня есть очень сильный товарищ по команде, у которого я могу учиться — это большая помощь для меня, чтобы набрать скорость», — заявил Пиастри.

В общем зачете «Формулы-1» 22-летний австралийский автогонщик на данный момент занимает 11-е место. Его лучший результат в сезоне-2023 — 4 место на «Гран-при Великобритании». Также он стал вторым в спринте на «Гран-при Бельгии».

В Кубке конструкторов «Макларен» располагается на 5-й строчке.