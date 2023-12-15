Пиастри рассказал, какой самый большой урок извлек из своего дебютного сезона в «Формуле-1»



Пилот «Макларен» Оскар Пиастри, говоря об извлеченных уроках из дебютного сезона в «Формуле-1», отметил, что в чемпионате ни на секунду нельзя расслабляться.

«Все гонщики чрезвычайно конкурентоспособны, все команды сейчас на высоком уровне, и если ты отнесешься к этому недостаточно серьезно, то можешь внезапно потерять много времени и много позиций. Так что это, наверное, самый большой урок. Также я отметил для себя некоторые особенности вождения и распределения энергии. Это был напряженный год. Но да, все настолько конкурентоспособны, что нельзя почивать на лаврах», — сказал Пиастри.

По итогам сезона 22-летний австралиец получил награду новичку года в автоспорте. Он занял 9-е место в общем зачете пилотов в «Формуле-1», набрав 97 очков. Пиастри дважды поднимался на подиум: на «Гран-при Японии» он занял третье место, а на «Гран-при Катара» — второе.