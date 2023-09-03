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Сегодня, 15:00

Гран-при Италии: смотреть прямую трансляцию (видео)

Гонка «Гран-при Италии» «Формулы-1» начнется в 16.00 мск 3 сентября в Монце
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Болид пилота Формулы-1 Макса Ферстаппена.
Болид Макса Ферстаппена.
Фото Reuters

Гонка «Гран-при Италии» в «Формуле-1» пройдет сегодня, 3 сентября. Заезд состоится на трассе «Аутодромо Национале» в городе Монца. Старт — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно онлайн видеотрансляцию гонки «Гран-при Италии» можно будет в прямом эфире на канале «Вершина Автоспорта» в соцсети ВКонтакте . Ее прокомментируют Алексей Попов, Наталья Фабричнова и Владимир Башмаков.

Квалификационные заезды, которые состоялись 2 сентября, выиграл пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший. Испанец начнет гонку с первого места стартовой решетки. Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял вторую позицию. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Ферстаппен продолжает уверенно лидировать в общей таблице зачета «Формулы-1» в текущем сезоне. Голландец набрал 339 баллов в личный актив. На втором месте располагается Серхио Перес из «Рел Булла» с 201 очком. Фернандо Алосно из «Астон Мартина» идет на третьей строчке.

Формула-1: новости и календарь гонок, личный зачет и Кубок конструкторов, пилоты и трассы — в разделе сайта.

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