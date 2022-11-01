Перес рассказал, как считал сезон-2020 последним в своей карьере

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, как едва не завершил карьеру в конце сезона-2020 года.

«Самое сложное в «Ф-1» — остаться в чемпионате. Я многому научился во всех командах, за которые выступал, но в 2020-м году, когда осознал, что у меня уже не будет нового контракта с «Рейсинг Пойнт», я подумал, что все закончилось. Я чувствовал, что тот сезон может стать для меня последним, и так бы и сложилось. Было очень близко. Собственно, в то время я даже подумывал о своей жизни без гонок. А затем во время последнего Гран-при сезона «Ред Булл» предложил мне сделку — и, конечно, я с радостью согласился», — приводит слова Переса The Players Tribune.

В 2020-м году 32-детний мексиканец выступал за «Рейсинг Пойнт», который сейчас называется «Астон Мартин». На предпоследней гонке в Сахире Перес одержал свою первую в карьере победу. По итогам чемпионата он занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 125 очков.